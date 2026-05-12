"Красные линии" Украины, новые министры в Венгрии, подготовка договора о дронах с США: новости дня

Фінська міністерка побачила у Путіна "реальний інтерес" до переговорів. Київ просить Європу стати посередником в укладенні "аеропортного перемир’я" з РФ.

За даними CBS News, Україна і США наблизились до угоди про дрони, а Зеленський повідомив про формування антибалістичної коаліції.

Трамп хоче ще три бази у Гренландії, а в ЄС невдоволені надмірною владою президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Все важливе і цікаве за вівторок, 12 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Путін дозріває до перемовин?

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що у господаря Кремля Владіміра Путіна починає з’являтися реальне бажання вести мирні переговори.

"Зараз чітко відчувається, що і в Росії починають відчувати більший тиск, оскільки економічна ситуація є слабкою, а політичні карти вже не в такому вигідному положенні, як ще кілька місяців тому", – сказала глава МЗС Фінляндії.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припускає, що очільник Кремля починає серйозно задумуватися над тим, скільки ще зможе вести свою загарбницьку війну проти України і чи є у цьому сенс.

"Важливо, щоби противник знав, що Україна готова боротися далі, а ми готові продовжувати підтримувати її. Думаю, те, що Україна стабілізувала фронти, а Європа виходить з паралічу завдяки блискучій перемозі продемократичних сил в Угорщині, тепер змушує Путіна змінювати розрахунки – чи зможе він вести цю війну ще два роки. І це справді питання, чи він зможе", – зауважив очільник МЗС Польщі.

Топдипломатка ЄС Кая Каллас повідомила, що у рамках гарантій безпеки Україні від Європейського Союзу після укладення перемирʼя на війні з Росією, Супутниковий центр ЄС може здійснювати моніторинг припинення вогню.

У президента Литви не бачать сенсу у відновленні діалогу з Росією, а литовський міністр закордонних справ закликає не послаблювати тиск на РФ в рамках 21-го пакета санкцій.

"Червоні лінії" України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що Європі потрібно активно включатися у переговорний процес щодо російсько-української війни – не створюючи окремий трек від "американського".

На його думку, без Сполучених Штатів завершити мирні зусилля неможливо.

Сибіга просить Європу стати посередником в укладенні "аеропортного перемир’я" з РФ.

Також він перерахував "червоні лінії" України щодо потенційного перемир'я.

Міністр закордонних справ України наголосив, що базовою умовою України для потенційної мирної угоди з РФ є те, що Київ не робить жодних територіальних поступок відносно поточної лінії фронту.

"Наш підхід наступний: залишаємось там, де ми є зараз, і стале припинення вогню. Це відкриє шлях до ширших мирних перемовин", – додав очільник МЗС України.

Кіпр став 29-ю державою, яка, за словами глави МЗС України Андрія Сибіги, готова приєднатися до угоди про Спецтрибунал для Росії. Згодом український глава МЗС повідомив, що Чорногорія, Румунія та Сан-Марино повідомили Раду Європи про свою готовність приєднатися до розширеної часткової угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

А Канада стала першою неєвропейською країною, яка підписала конвенцію про комісію щодо репарацій для України.

Тим часом Румунія закликає перегрупувати сили, щоб захистити східний фланг ЄС від російських дронів.

Співробітництво з партнерами

За даними CBS News, Україна і США наблизились до угоди про дрони.

Німеччина виділить понад 10 млн євро на центри військової підготовки в Україні.

За словами німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса, ці навчальні заклади в Україні мають забезпечити високу боєготовність української армії – навіть після можливого укладення мирної угоди з Росією.

Пісторіус додав, це один із кількох заходів щодо стримування в майбутньому.

Президент України також повідомив про формування антибалістичної коаліції.

"Зараз ми ближче до результату, ніж будь-коли", – сказав глава держави.

США хочуть ще три бази на Гренландії

За даними BBC, США хочуть відкрити три військові бази у Гренландії. За словами одного зі співрозмовників, американські посадовці запропонували домовленість, за якою три нові військові бази будуть офіційно визначені як суверенна територія США.

Прем’єр Гренландії каже, що переговори зі Сполученими Штатами гальмуються через політичну ситуацію в Данії.

Різне щодо України

Україна та Боснія погодили "транспортний безвіз".

Естонія змінила свого посла в Україні.

Стармера закликають до відставки

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його лідерству у Лейбористській партії не кидали виклик. Міністр оборони Британії підтримав Стармера на тлі закликів щодо його відставки.

У вівторок, 12 травня, ще одна молодша членкиня уряду Британії подала у відставку та закликала прем’єра Кіра Стармера піти з посади лідера лейбористів після того, як на виборах минулого тижня партія зазнала електоральних втрат.

Крім того, за даними Sky News, міністерка з питань захисту населення Великої Британії Джес Філліпс також подала у відставку.

Понад 100 депутатів-лейбористів хочуть, аби Стармер не йшов у відставку.

Решта новин

В Угорщині починає роботу новий уряд. Угорщина планує переглянути закон Орбана про ЛГБТ+ після рішення Суду ЄС.

За даними Bloomberg, в ЄС невдоволені надмірною владою президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Єврокомісія готує нові правила для соцмереж задля захисту дітей. ЄС зосереджує свою увагу саме на TikTok, X та Meta Platforms (Instagram та Facebook). До речі, Meta програла судову справу щодо компенсації видавцям в Італії.

У Пентагоні повідомили, що США проти Ірану коштувала Америці вже 29 мільярдів доларів. Крім того, США обіцяють $15 млн за дані про фінансові механізми іранського КВІР.

Прем’єр Нідерландів потрапив до лікарні: ужалила невідома морська істота під час купання.