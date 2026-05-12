СМИ: две страны ЕС больше всего не хотят скорого открытия всех кластеров с Украиной

В Европейском Союзе нет единого мнения относительно того, сколько переговорных кластеров открыть с Украиной в июне, при этом как минимум две страны наиболее активно выступают за то, чтобы не открывать более одного кластера "Основы".

Об этом говорится в материале редактора "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, сообщает "Европейская правда".

Ожидается, что лидеры ЕС соберутся в Брюсселе на большой саммит 18–19 июня, во время которого может быть принято по крайней мере неофициальное решение об открытии переговорных разделов с Украиной и Молдовой.

Главный вопрос заключается в том, сколько разделов будет открыто. Хотя большинство дипломатов, с которыми общалось "Радио Свобода", считают, что хоть что-то будет открыто во время кипрского председательства в Совете ЕС, которое заканчивается 30 июня, точное количество остается неизвестным.

33 раздела разделены на шесть кластеров. Европейская комиссия, Украина и некоторые из крупнейших сторонников Украины в ЕС, такие как страны Балтии, считают, что все шесть кластеров могут быть открыты уже в июне, то есть все 33 раздела.

Другие государства настроены осторожнее. Помимо вопросов, которые до сих пор остаются относительно позиции Венгрии, большинство стран заявляют, что это процесс, основанный на заслугах, то есть Украине не будут предложены уступки.

Джозвяк отдельно подчеркивает, что Франция и Польша больше всего сопротивляются открытию более одного кластера для Украины в июне.

Во Франции существуют опасения, что быстрое продвижение Украины может стать негативным фактором в президентской избирательной кампании следующего года, в которой популисты как правого, так и левого крыла скептически относятся к расширению Евросоюза на восток.

В других государствах-членах, в частности в восточной части ЕС, все еще существует желание не торопиться, по крайней мере в отношении Украины, поскольку она неизбежно перетянет на себя значительные средства на сельское хозяйство и финансирование из фонда сплочения, которые сейчас направляются в такие страны, как Болгария, Польша, Румыния и Словакия.

Самым распространенным прогнозом в Брюсселе является то, что в июне будет открыт только так называемый блок фундаментальных вопросов. Это кластер "Основы", состоящий из нескольких ключевых разделов, таких как, например, основные права, судебная система и государственное управление. Он всегда открывается первым и закрывается последним.

Возможно, будет достигнут компромисс, по которому также могут быть открыты еще два кластера: скорее всего, те, что касаются внешних отношений и внутренних рынков. Но все еще считается, что, кроме "Основ", остальные будут постепенно открываться во время ирландского председательства во второй половине года и литовского председательства в начале 2027 года.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос прогнозировала 11 мая, что первый переговорный кластер для Украины может быть открыт во время председательства Кипра в ЕС (до 30 июня), а остальные пять – в июле 2026 года.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что к разблокированию переговорных кластеров для вступления Украины следует перейти уже в мае.

Между тем будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр ожидает от Украины шагов в отношении венгерского меньшинства, прежде чем согласится на разблокирование вступления в ЕС.