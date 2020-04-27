В Германии количество зараженных коронавирусом превысило 155 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 155 тысяч.

Таковы данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В течение последних суток в Германии умерли 110 больных с коронавирусной болезнью, при этом накануне сообщалось о 140 смертях. Общее количество смертельных случаев возросло до 5750.

Всего с начала эпидемии вирус обнаружили в 155 193 человек, за минувшие сутки это число возросло на1018. Сутками ранее сообщалось о приросте в 1737 человек.

За все время вылечились более 114 тысяч человек.

Напомним, министр иностранных дел Германии Гайко Маас предостерег от слишком быстрого открытия туристических направлений, заявив, что Европе следует договориться о совместном путь возвращения к свободе передвижения.