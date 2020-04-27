Италия ослабляет карантин: какие изменения будут действовать по всей стране

Премьер-министр Италии в воскресенье вечером объявил о переходе ко второй фазе смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere Della Sera.

"Начинается вторая фаза - совместное существование с вирусом. В ее основе будет ответственное поведение каждого: мы не должны приближаться друг к другу, должно быть безопасное расстояние не менее одного метра", - заявил Джузеппе Конте.

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Вторая фаза предусматривает возобновление работы производства, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев с 4 мая. Через две недели после этого должна заработать розничная торговля.

Некоторые предприятия, которые считаются "стратегическими" и ориентированы преимущественно на экспорт, могут возобновить работу на этой неделе - при условии, что получат разрешение от местных префектов.

Возобновление работы разрешено при условии, что все компании будут строго придерживаться протоколов безопасности на рабочем месте.

Людям будет разрешено передвигаться по своим регионам для посещения родственников, но массовые собрания запрещены. Встречи с родными должны происходить при соблюдении дистанции и использовании масок. Требование заполнять сертификаты с подтверждением цели поездки сохраняется.

В другие регионы пока ездить нельзя, кроме рабочей необходимости.

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Опять можно будет собираться на похороны, но присутствовать смогут максимум 15 человек. В идеале церемонию следует проводить на открытом воздухе.

Тренировки могут возобновить отдельные спортсмены. Кроме того, люди могут заниматься спортом индивидуально не только в районе своих домов, но и на более далеком расстоянии - парки и скверы откроются на всей стране.

Бары и рестораны снова откроются для обслуживания на вынос с 4 мая, но пищу нужно употреблять в доме или в офисе. Полное открытие ресторанов и баров предполагается с июня. Парикмахерские и салоны красоты должны заработать с 1 июня.

С 18 мая заработают музеи и библиотеки. Школы останутся закрытыми до сентября. Церковные службы с присутствием верующих остаются под запретом.

В магазинах, в офисах, на фабриках и в транспорте люди должны носить маски.

В воскресенье власти Италии сообщили о резком падении числа летальных случаев от коронавируса - 260 смертей, наименьшее количество с 14 марта.

Общее число погибших в Италии составляет 26 644, это самый высокий официальный показатель в Европе.