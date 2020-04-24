Коронавирус эпидемия в Италии началась в январе – исследования

Первые случаи коронавирусной болезни COVID - 19 в Италии датируются январем, в Ломбардии вирус распространялся еще до проведения первых тестов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Фонда Бруно Кесслера, передает "Европейская правда".

Италия начала тестировать людей после того, как 21 февраля диагностировала своего первого местного пациента в Кодоньо, маленьком городке в регионе Ломбардия.

Количество случаев заболевания и смертей сразу же резко возросла, и вскоре ученые заподозрили, что вирус был вокруг, незамеченный, в течение нескольких недель.

Стефано Мерлер из Фонда Бруно Кесслера рассказал на пресс-конференции с высшими органами здравоохранения Италии, что его Институт изучил первые известные случаи заболевания и сделал четкие выводы из следующих темпов распространения инфекции.

"Мы поняли, что в Ломбардии было много зараженных людей задолго до 20 февраля, а это значит, что эпидемия началась гораздо раньше", - сказал он.

"Конечно, в январе, но, может быть, даже раньше. Мы никогда этого не узнаем", - сказал он, добавив, что, по его мнению, непосредственный всплеск заболеваемости свидетельствует о том, что вирус, вероятно, был занесен в Италии группой людей, а не одним человеком.

Отдельное исследование, основанное на выборке случаев, зарегистрированных в апреле, показало, что 44,1% инфекций произошли в домах пожилых людей и еще 24,7% распространились внутри семей. Еще 10,8% людей заразились вирусом в больнице и 4,2% - на рабочем месте.

Италия была первой крупной западной страной, столкнувшейся с коронавирусной болезнью, которая возникла в Китае в конце прошлого года и распространилась по всему миру. Итальянская власть зарегистрировала около 190 000 подтвержденных случаев заболевания и 25 500 смертей.