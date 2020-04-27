Кишинев восстановит плату за проезд в транспорте, который был бесплатным из-за карантина

В столице Молдовы Кишиневе, а также в городе Бельцы с 4 мая снова станет платным проезд в общественном транспорте, который был бесплатным из-за карантина.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом объявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

Премьер сообщил, что транспорт совсем не будет работать на майские праздники, с 2 по 3 мая, чтобы не допустить большого скопления граждан. А с 4 мая транспорт возобновит полноценную работу - вернутся на работу билетеры, и проезд снова станет платным.

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Общественный транспорт в столице Молдовы стал бесплатным с 28 марта. Он курсировал в спецрежиме: в рабочие дни - с 5:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. В выходные - с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:30.

В поминальные дни 25, 26 и 27 апреля общественный транспорт в Кишиневе не работал, а кладбища были закрыты.

Как сообщалось, Молдова не планирует продлевать чрезвычайное положение после 15 мая.