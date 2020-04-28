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Вице-премьер Пристайко признал кадровые проблемы в правительственном офисе по евроинтеграции

Вторник, 28 апреля 2020, 14:31

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко признал, что из-за ограничений, связанных с карантином, профильный правительственный офис работает с недостаточным штатом.

Об этом он заявил во вторник во время онлайн-конференции, организованной аналитическим центром DiXi Group, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам вице-премьера, в штате правительственного офиса есть несколько ключевых вакансий, заполнить которые невозможно. "Мы не имеем возможности объявить конкурсы. Вы знаете, даже на руководителя офиса мы не можем объявить конкурс. Вместе с тем, мы работаем с теми людьми, которые у нас есть", - подчеркнул Пристайко.

Стоит заметить, что несколько руководящих вакансий в правительственном офисе возникли еще в прошлом году, когда оттуда уволились несколько человек, но заполнить их не удалось. Со сменой правительства и началом карантина поиск претендентов приостановился.

Одним из путей решения проблемы Пристайко назвал создание нового проекта по переводу законодательных актов и их проектов - сейчас эту работу осуществляют специалисты Правительственного офиса. Это, в частности, касается энергетического законодательства, которое Украина согласовывает с Еврокомиссией.

"Мы не переводчики. Если мы сможем отделить перевод актов в отдельный проект и сосредоточить работу специалистов на анализе соответствия законодательства праву ЕС - это уже будет замечательный результат", - пояснил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что регламент Верховной Рады предлагают изменить, чтобы соответствовать требованиям Соглашения об ассоциации.

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