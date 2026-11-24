В немецком городе Шверте, расположенном в Северном Рейне-Вестфалии, человек в маске, по всей видимости, ворвался в офис партии "Зеленые" и напал на присутствующих; сообщается о пострадавших.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на собственные данные, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, инцидент произошел вечером 23 ноября. По данным издания, человек в маске ворвался в партийный офис в центре Шверте и напал там на политика.

Отмечается, что в результате инцидента могли пострадать три человека. По предварительным данным, в тот момент в офисе находилось более 10 человек.

Как стало известно изданию, у нападавшего, вероятно, с собой был небольшой ручной огнетушитель. Пока точно неизвестно, что именно произошло в офисе после этого и как именно три человека могли получить ранения.

Отмечается, что пострадавших пришлось доставить в больницы для оказания медицинской помощи.

В настоящее время полиция разыскивает нападавшего, поскольку ему удалось скрыться. Тем временем следственный отдел обеспечил сохранность улик вокруг офиса партии.

В ходе этого сотрудники также изъяли огнетушитель, который, по данным издания, нашли в кустах. Впрочем, пока не ясно, является ли это тем предметом, который, как утверждается, имел при себе нападавший.

Отметим, что в мае данные свидетельствовали о том, что в Германии за последний год почти на 40% выросло количество преступлений, направленных против представителей политических партий.

В январе сообщалось, что в Германии расследуют письмо с угрозами в адрес уполномоченного по борьбе с антисемитизмом в земле Бранденбург Андреаса Бюттнера, поступившее через несколько дней после уничтожения его имущества, которое считается результатом поджога.

До этого во дворе Бюттнера сгорело хозяйственное здание, этот случай расследуется как поджог. Рядом также обнаружили нарисованную символику ХАМАС.