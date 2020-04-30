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Кабмин начал переговоры со странами ЕС, желающими пригласить украинцев на сезонные работы

Четверг, 30 апреля 2020, 20:12

Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции начал работу по переговорам с европейскими странами, которые выражают желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении офиса на странице в Facebook.

Отмечается, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко уже провел ряд телефонных разговоров с чиновниками стран ЕС, чтобы сформировать единый эффективный механизм работы.

"Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить возможность сезонных работников из Украины работать, позаботившись об их здоровье и безопасности за рубежом. Также, мы должны учесть риски и для тех, кто остается в Украине, ведь пересечение границы означает повышенную необходимость проводить обсервацию, чтобы не допустить новых вспышек коронавирусной болезни в Украине, - сказал Пристайко.

Напомним, Кабинет министров заявил, что будет рассматривать отдельно каждый запрос по сезонным работникам из Украины и принимать решения исходя из текущей эпидемической ситуации.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских рабочих, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично".

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