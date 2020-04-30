Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Во Франции от коронавируса вылечились почти 50 тысяч человек

Коронавирус в Италии: за сутки выздоровело в два раза больше людей, чем заболело

Ряд бывших президентов и премьеров Польши призвали бойкотировать выборы

В Дании не ускоряется распространение коронавируса после смягчения карантина






В Италии оштрафовали албанских врачей, устроивших перед отъездом вечеринку

Четверг, 30 апреля 2020, 20:42

Группа медиков из Албании, которые должны были вернуться в Тирану сегодня после месяца работы в Италии, была оштрафована полицией за организацию вечеринки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere dela Serra.

Медики работали в Брешии и помогали итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом. В среду вечером они праздновали окончание миссии, пили пиво и слушали музыку в своем гостиничном номере. Этого было достаточно, чтобы вынудить владельца отеля вызвать полицию.

Сообщается, что около дюжины людей собрались в одной из комнат, чтобы отпраздновать окончание миссии и отъезд на родину.

Подобные мероприятия строго запрещены в Италии, в том числе и для врачей и медсестер. Полиция выписала девять штрафов по 500 евро.

Напомним, в Италии за последние сутки снизилось количество умерших от коронавируса, а число новых случаев заражения упало ниже отметки в 2000.

Италия объявила о переходе ко второй фазе смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Италия Карантин
powered by lun.ua