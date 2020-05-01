Ryanair сократит до 3000 работников из-за коронакризиса и закроет ряд баз в Европе

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair планирует сократить 3000 рабочих мест из-за беспрецедентного коронавирусного кризиса, который привел к глобальному прекращению полетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Бюджетная авиакомпания также подчеркнула влияние государственной помощи другим перевозчикам, включая Lufthansa и Air France, которую исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал как "явно несправедливую".

Под сокращение в основном пойдут рабочие места пилотов и бортпроводников, в то время как другие могут столкнуться с неоплачиваемыми отпусками и сокращением заработной платы до 20%. Также возможно закрытие "ряда авиационных баз по всей Европе" до тех пор, пока спрос на авиаперелеты не восстановится.

В заявлении Ryanair говорится: "Как прямой результат беспрецедентного кризиса COVID-19, прекращении всех рейсов с середины марта по крайней мере до июля и искаженного ландшафта государственной помощи в Европе, Ryanair теперь ожидает, что восстановление спроса на пассажиров и ценообразования (к уровню 2019 года) займет не менее двух лет, самое раннее - к лету 2022 года".

Ryanair ближайшее время сообщит своим профсоюзам о своей программе реструктуризации и сокращения рабочих мест, которая начнется с июля 2020 года.

"Эти планы будут подлежать согласованию, но коснутся всей авиакомпании Ryanair и могут привести к потере до 3000 рабочих мест в основном для пилотов и бортпроводников, неоплачиваемых отпусков и сокращения заработной платы до 20%, а также закрытия ряда авиационных баз по всей Европе до тех пор, пока не восстановится трафик" - заявили в авиакомпании.

Сокращение зарплат затронет и руководство авиакомпании. Так, зарплата исполнительного директора Ryanair Майкла О'Лири сокращена на 50% до конца года.

Как сообщалось, скандинавская авиакомпания SAS заявила во вторник, что сократит до 5000 штатных должностей за пандемии COVID - 19 и ее влияния на авиаперелеты.