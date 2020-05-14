Парламент Франции принял противоречивый закон о языке ненависти в интернете

Французские депутаты приняли противоречивый законопроект о запрете языка ненависти в социальных сетях, который критики документа назвали цензурой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Закон обязывает платформы и поисковые системы удалять оскорбительный контент - подстрекательство к ненависти или насилию и расистский или религиозный фанатизм - в течение 24 часов. В противном случае им грозит штраф в размере до 1,25 миллиона евро.

Законопроект был проголосован поднятием рук в нижней палате парламента. Правые партии проголосовали против, тогда как социалисты преимущественно воздержались.

Документ прошел в феврале через Сенат (верхнюю палату), где сенаторы зарегистрировали свое несогласие с правилом 24 часов.

Критики говорят, что предложение сделает Google, Amazon, Facebook и Apple блюстителями свободы слова.

Законопроект впервые был внесен в парламент более года назад. С тех пор в него несколько раз вносили поправки в ответ на критику и комментарии, в том числе от Европейской комиссии, которая требовала более четкого определения того, какой именно контент будет криминализирован.

Проект вызвал критику со стороны контролирующих органов во Франции, которые выразили обеспокоенность относительно возможных нарушений права свободно выражать себя в интернете.

А цифровые компании обеспокоены штрафами или судебными спорами, которые могут возникнуть в результате нового нагрузки на них.

Напомним, правительство Германии одобрило законопроект, который обяжет платформы социальных сетей активно сообщать о незаконном контенте, например, об угрозах смерти или разжигании ненависти, в правоохранительные органы.