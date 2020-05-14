В Черногории произошли столкновения с полицией из-за ареста епископа СПЦ

В Черногории произошли протесты, вызванные задержанием епископа и нескольких священников Сербской православной церкви за нарушение карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на черногорское издание Vijesti.

В городах Черногории Никшич и Плевля в ночь на 14 мая прошли акции протеста и столкновения с полицией. Поводом стал арест епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви Йоаникия и нескольких священников СПЦ. Их задержали за организацию массовых мероприятий на День Святого Василия Острожского - вопреки карантинным ограничениям.

В Никшиче около 400 человек собрались перед Центром безопасности, куда привезли задержанных, требуя отпустить арестованных, затем попытались заблокировать дорогу в центре города. В определенный момент акция переросла в столкновения с полицией - протестующие бросали в стражей порядка камни, выкрикивали "Не отдадим святынь", кричали на полицейских "усташи", полиция в ответ применяла слезоточивый газ.

Пострадали 22 правоохранителей, многих протестующих задержали. Среди задержанных также журналист сербского издания "Večernji novosti", хотя он освещал протест, а не был его участником.

В Плевле полиция сообщает о четырех пострадавших правоохранителях.

"Большая группа собралась на улице Kralja Petra, вопреки запрету министерства здравоохранения на публичные собрания. После нескольких предупреждений и приказов от полиции, толпа проигнорировала их и начал бросать камни, стеклянные бутылки и пиротехнику. Полицейские применили слезоточивый газ", - говорится в сообщении полиции.

"Балканский обозреватель" сообщает, что меньше акции прошли также в Беране и Будве. В Подгорице были попытки собраться на протест, но, как сообщают в полиции, этому помешали "превентивные действия". Сообщается, что в центре черногорской столицы задержали гражданина, который "поднимал флаг другого государства".

Акции продолжили протесты против нового законодательства, принятого в декабре, предусматривающего возможность передачи храмов и монастырей православной церкви в государственную собственность.

Напомним, в воскресенье в Подгорице около 50 человек вышли на акцию против карантина, инициированную пророссийским депутатом, лидером "Единой Черногории" (UCG) Гораном Даниловичем. В итоге она превратилась в акцию в защиту СПЦ.

Массовые мероприятия в поддержку СПЦ продолжались в Черногории с начала года, но их прекратили в связи с эпидемией коронавируса. В крестных ходах и молебнах участвовали тысячи верующих.