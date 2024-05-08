В Бельгии рекомендуют закрывать на ночь аэропорт Брюсселя
Высший совет здравоохранения Бельгии заявил, что авиационный шум и загрязнение воздуха, вызванные взлетом и посадкой самолетов в аэропорту Брюсселя в Завентеме, негативно влияют на здоровье местных жителей.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает VRT.
Ведомство выступило за запрет ночных рейсов в аэропорту Брюсселя с 23:00 вечера до 7:00 утра, а также рекомендовало еще больше снизить существующие стандарты ночных полетов и авиационного шума.
Кроме того, оно предложило уменьшить концентрацию рейсов, которые происходят рано утром или поздно вечером.
По данным Совета здравоохранения, от авиационного шума и загрязнения воздуха прямо или косвенно пострадали около 160 тысяч человек.
Он установил, что негативное влияние на здоровье людей, живущих вокруг аэропорта, приводит к нарушению сна, трудностям с обучением у детей, повышенным кровяным давлением, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже депрессии.
Совет также рекомендовал провести новые исследования, чтобы лучше понять влияние аэропорта Брюсселя на здоровье людей, а также выступил за прозрачную коммуникацию между всеми вовлеченными сторонами: правительством, органами власти, жителями, аэропортом и авиакомпаниями.
Реагируя на рекомендации ведомства, руководство аэропорта Брюсселя отметило, что за последние 20 лет уровень шума от самолетов снизился примерно на 60%, а ночные рейсы необходимы для грузовых перевозок.
По его словам, определенные виды грузов, такие как фармацевтическая продукция или строительные материалы и запчасти для промышленности, зависят от времени, а некоторые пассажирские рейсы должны осуществляться после 23:00 или с 6:00 для того, чтобы поддерживать международное сообщение.
Ранее авиакомпания Finnair объявила о приостановлении всех рейсов в эстонский город Тарту на один месяц из-за зафиксированных помех в работе глобальной системы позиционирования (GPS).
На прошлой неделе два рейса Finnair были вынуждены вернуться в Хельсинки после того, как помехи GPS не позволили им зайти на посадку в Тарту.
После этого страны Балтии предупредили, что глушение GPS, в котором обвиняют России, может привести к воздушной катастрофе.