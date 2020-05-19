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Автомобильный рынок в Европе обвалился из-за пандемии

Вторник, 19 мая 2020, 11:52

Из-за пандемии коронавируса продажи автомобилей в Европе резко упали.

Об этом сообщила Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA) во вторник, пишет "Европейская правда".

В апреле по всему ЕС было продано всего около 270 000 автомобилей, тогда как в прошлом году того же месяца - 1 140 000. Падение составило 76%.

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Это самое глубокое месячное падение за все время ведения статистики, в которую включены страны ЕС, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания.

Сильнее всего продажи новых автомобилей снизились в европейских странах, которые наиболее пострадали от пандемии и ввели строжайший карантин: в Италии - на 97,6%, в Испании - 96,5%, в Бельгии - 90,1%, во Франции - 88,8 %, в Великобритании - 97,3%. То есть новые авто в этих странах практически не покупали.

В течение действия карантина производство авто было практически полностью остановлено на несколько недель, а дилерские центры - закрыты.

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