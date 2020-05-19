В Грузии за сутки подтвердили один новый случай коронавируса

В Грузии за последние 24 часов обнаружили только один новый случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По данным правительственного портала StopCov.ge, количество выздоровевших выросло на 24 и достигло 456.

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Всего в стране от коронавируса лечатся 234 пациентов.

В период с 26 февраля по 19 мая коронавирус в стране подтвердили у 702 человек, 12 человек умерли в связи с инфекцией.

Первый случай инфекции в Грузии зафиксировали 26 февраля у мужчины, который вернулся из Ирана. 4 апреля умер первый пациент - 79-летняя женщина с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Премьер-министр Георгий Гахария во вторник поручил послам Грузии представить миру страну как безопасную и привлекательную для туристов.

Грузия планирует начать принимать иностранных туристов с 1 июля.

Правительство Грузии ведет активные переговоры с различными странами о возобновлении авиасообщения, а также с авиакомпаниями о возобновлении полетов в Грузию.