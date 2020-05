В Эстонии начинают тестировать цифровой "паспорт здоровья"

В Эстонии начали тестирование цифрового "паспорта здоровья" - программного обеспечения, которое может помочь повысить доверие внутри коллективов компаний на этапе выхода из карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Программа создана командой разработчиков, среди которых стартапы Transferwise и Bolt. Приложение, созданное в Эстонии, по принципу работы отличается от приложения для отслеживания контактов, которое создают несколько других стран.

В данном случае речь не идет о сборе анонимизированных данных о ближайших устройства с помощью Bluetooth.

Как объясняют разработчики, уполномоченное лицо - врач - сможет вносить в программу данные о результатах теста человека на коронавирус. После этого приложение будет генерировать уникальный QR-код с данными о результате. Им пользователь по собственной инициативе может поделиться с работодателем, администрацией школы или своими родными.

"Цель цифрового "паспорта здоровья" - уменьшить страх и поощрить людей во всем мире возвращаться к нормальной жизни, несмотря на пандемию", - отмечает Таавет Хинрикус, основатель эстонского стартапа Transferwise и член ОО "Back to Work", которая занимается разработкой цифрового паспорта.

Отмечается, что приложение будет отвечать всем стандартам защиты персональных данных. На этапе разработки проводился открытый опрос об отношении к такой инициативе. Реакции были неоднозначными.

