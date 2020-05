В Естонії починають тестувати цифровий "паспорт здоров’я"

В Естонії почали тестування цифрового "паспорту здоров’я" - програмного забезпечення, яке може допомогти підвищити довіру всередині колективів компаній на етапі виходу з карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Програма створена командою розробників, серед яких стартапи Transferwise і Bolt. Додаток, створений у Естонії, за принципом роботи відрізняється від додатку для відстеження контактів, який створюють декілька інших країн.

У даному випадку не йдеться про збір анонімізованих даних про найближчі пристрої за допомогою Bluetooth.

Як пояснюють розробники, уповноважена особа – лікар – зможе вносити у програму дані про результати тесту людини на коронавірус. Після цього додаток буде генерувати унікальний QR-код з даними про результат. Ним користувач з власної ініціативи може поділитися з роботодавцем, адміністрацією школи або своїми рідними.

"Мета цифрового "паспорту здоров’я" - зменшити страх і заохотити людей у всьому світі повертатися до нормального життя, попри пандемію", - зазначає Таавет Хінрікус, засновник естонського стартапу Transferwise і член ГО "Back to Work", яка займається розробкою цифрового паспорта.

Зазначається, що додаток буде відповідати усім стандартам захисту персональних даних. На етапі розробки проводилося відкрите опитування щодо ставлення до такої ініціативи. Реакції були неоднозначними.

