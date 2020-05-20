Депутаты Украины и ЕС обсудили открытие границ для украинцев

Депутаты - члены парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС обсудили открытие границ Европейского Союза для украинцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном коммюнике сопредседателей Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС Вадима Галайчука и Витольда Ващиковского по результатам неформального заседания Бюро ПКА 15 мая.

"Мы договорились о необходимости повышения осведомленности украинского населения о солидарности ЕС с Украиной путем использования различных средств информации. Мы также договорились о важности получения разъяснений от государств-членов ЕС по поводу краткосрочных перспектив открытия границ ЕС для осуществления путешествий украинскими гражданами", - отмечается в сообщении.

В конце добавляют, что участники комитета "с нетерпением ожидают того времени, когда ситуация позволит нашим гражданам безопасно восстановить свои путешествия и личные и деловые контакты".

На встрече парламентарии обсуждали реагирования на пандемию коронавируса. В частности, участники приветствовали одобрения Советом и Европейским парламентом большой программы макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро для Украины для преодоления последствий пандемии.

"Особое внимание Евросоюз уделяет уязвимым слоям населения на востоке Украины и мы высоко ценим гуманитарную поддержку, которую оказывает ЕС", - добавляют в коммюнике.

Также обсуждали "различные важные реформы", в частности те, которые связаны с Соглашением об ассоциации, и договорились продолжить сотрудничество по их внедрению и мониторингу.

Комитет ассоциации между Украиной и ЕС - межпарламентский орган, образованный в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В его состав входят члены Европейского парламента и Верховной Рады Украины.

Как сообщалось ранее, Европейская комиссия предложила продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны до 15 июня.