Коронавирус в Италии: активных случаев уже меньше 60 тысяч

В Италии с начала эпидемии коронавирусом заразились по меньшей мере 228 658 человек, по состоянию на пятницу число активных случаев меньше 60 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

За минувшие сутки умерли 130 человек с коронавирусом. Это меньше, чем накануне, когда сообщалось о 156 погибших. И 9 регионах за последние сутки не зарегистрировали ни одной смерти больных коронавирусом.

Общее число умерших в Италии теперь составляет 32 616.

За последние 24 часа зарегистрировали 652 заражения – чуть больше, чем в четверг (642).

За минувшие сутки в больницы после выздоровления оставили 2160 человек. Накануне таких было 2278.

Количество активных случаев коронавируса теперь составляет 59 322. Это на 1638 меньше чем накануне.

Напомним, Италия с 3 июня позволит открыться всем аэропортам страны, часть из которых была закрыта из-за пандемии коронавируса в марте.