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Авиасообщение между Украиной и Австрией может возобновиться после 23 июня

Пятница, 29 мая 2020, 10:34

Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что авиасообщение между Украиной и Австрией может восстановиться после 23 июня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своей странице в Facebook.

"О ситуации с восстановлением авиасообщения между Украиной и Австрией. Есть вероятность, что полеты возобновятся после 23 июня. При условии, что обе страны к тому времени откроются друг для друга - и в плане открытия воздушного пространства, и в плане снятия ограничений для въезда граждан", - написал посол.

Как известно, Австрия уже ослабила пограничный контроль, открыв все пограничные переходы с Чешской Республикой, Словакией и Венгрией.

Вместе с тем в Вене заявили, что не хотят спешить с открытием границы с Италией, пока эпидемическая ситуация не стабилизируется.

Напомним, в Кабмине по предложению МИД начали работу над открытием авиасообщения из Украины за границу.

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