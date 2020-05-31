Работа КПП на границе с Венгрией, который перекрыли водители, разблокирована

Пограничники заявили о возобновлении работы в заблокированном пункте пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал "Закарпатье Онлайн".

"Блокировщики пока освободили пункт пропуска и движение всех транспортных средств возобновлено", - заявили в Чопском пограничном отряде.

В таможне подтвердили разблокировку работы КПП "Тиса".

"Достигнут определенный компромисс с перевозчиками. Они поняли, что это окончательная позиция, поэтому уже пошло оформление. По состоянию на теперь уже оформлены первые восемь автобусов", - заявил представитель таможни.

Непосредственно на оформление ожидают около 20 автобусов, всего в очереди может быть до 100 автобусов.

На таможенном посту также сейчас находится председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

"Мы создали прецедент и первые итальянские бусы решаются, оплачивают все таможенные платежи и выезжают уже за территорию терминала", - сказал он.

Как сообщалось, водители микроавтобусов утром в воскресенье заблокировали пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией из-за невозможности попасть в Украину.

Ранее председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров поручил силовым органам Закарпатья создать группы мобильного реагирования для проверки посылок граждан с целью их декларирования. За отказ водителей должным образом оформлять перемещаемые товары на границе в субботу образовалась очередь.