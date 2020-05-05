ЕСПЧ принял решение в пользу Ковеши, уволенной с должности антикоррупционного прокурора Румынии

Европейский суд по правам человека принял решение в пользу Лауры Ковеши, бывшего исполнительного прокурора румынского Национального антикоррупционного директората (НАД), которая сейчас возглавляет Европейскую прокуратуру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania Insider.

В своем решении, опубликованном 5 мая, Суд постановил, что Румыния нарушила права Ковеши, уволив ее до завершения законного срока в должности.

В частности, признали нарушение ее права на справедливый суд (ст. 6 § 1 Европейской конвенции по правам человека) и на свободу выражения взглядов (ст. 10 ЕКПЧ).

Лаура Ковеши возглавляла Национальный антикоррупционный директорат 5 лет, с 2013 по июль 2018 года, когда президент Йоханнис, вопреки собственному желанию, подписал приказ о ее отставке - после директивного решения Конституционного суда.

Ковеши обжаловала свое увольнение в Европейском суде по правам человека в конце 2018 года, отмечая, что не имела возможности обжаловать в суде решение о своей преждевременной отставке, а также - что причиной такого решения стала ее профессиональная позиция по реформе судебной системы.

ЕСПЧ постановил, что прокурор не имела возможности обжаловать решение в суде, так как при этом рассматривались бы только формальные аспекты президентского указа, а не содержательный аргумент о том, что причиной ее отставки стала критика изменений в антикоррупционное законодательство.

Нарушением права на свободу выражения взглядов признали то, что причиной отставки стала публичная критическая позиция Ковеши о законодательных изменениях, которые были "вопросом значительного общественного интереса".

Во время пребывания Лауры Ковеши в должности был открыт целый ряд дел против топ-чиновников Румынии - бывших премьер-министров, министров и других. Результаты ведомства принесли ей международное признание.

После отставки с поста Ковеши по результатам конкурса возглавила Европейскую прокуратуру. Румыния пыталась заблокировать ее назначение на эту должность.