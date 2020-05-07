КС Румынии признал неконституционным указ президента о чрезвычайном положении

Конституционный суд Румынии постановил, что указ президента о введении в Румынии чрезвычайного положения является неконституционным и выходит за рамки правовых полномочий главы государства.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Digi24.

"Конституционный суд установил, что указ о введении чрезвычайного положения no. 34/2020, вносящий изменения и дополняющий указ no. 1/1999 является в целом неконституционным", - говорится в коммюнике суда.

Суд аргументирует, что по принципу распределения полномочий, парламент определяет правовые рамки чрезвычайного положения, тогда как президент получает полномочия вводить его и контролировать выполнение.

Президент своим указом может установить чрезвычайное положение, очертив чрезвычайные меры, которые необходимо принять, и определяя, какие фундаментальные права и свободы будут ограничены, но исключительно в рамках законодательства о чрезвычайном положении, которое существует на момент принятия такого указа.

В данном случае президент, действуя в рамках своих законных полномочий, очертил, какие права и свободы граждан ограничиваются.

В то же время, ряд других мер, как прямые закупки товаров госорганами, отстранение от должностей некоторых госслужащих, приостановление всех гражданских и уголовных дел и ряд других выходят за рамки законодательства о чрезвычайном положении, которое действовало на момент введения чрезвычайного положения, объясняет КС.

Суд считает, что президентский указ должен пройти парламентский контроль, и парламент должен был санкционировать превышение президентом определенных законом полномочий.

Также суд признал неконституционным наложение штрафов за нарушение карантина. Их с начала карантина полиция выписала более 300 000, на общую сумму более 120 млн евро.

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан заявил, что шокирован решением, которое он назвал политическим. Он предупредил, что власти, возможно, теперь не смогут штрафовать людей за то, что они не соблюдают правила карантина, который, как ожидается, начнут ослаблять в середине мая.

"Мы, безусловно, найдем конституционные и законодательные решения. Это решение суда является приглашением гражданам не соблюдать законы, это подстрекательство к анархии и неправильному поведению в отношении своих товарищей и общества", - сказал он.