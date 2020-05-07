Сербия отменила чрезвычайное положение

Парламент Сербии отменил чрезвычайное положение, которое было введено 15 марта в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию РТС.

Это означает, что комендантский час больше не действует, участие армии в гражданских целях прекращено, пожилые люди могут выходить на улицу, городской транспорт в Белграде начинает работать с пятницы, а с понедельника дети возвращаются в детские сады и ясли.

За утверждение данного решения проголосовали 155 депутатов, никто не был против, один депутат воздержался.

Чрезвычайное положение в Сербии из-за коронавируса было объявлено 15 марта.

В своем выступлении в конце сессии парламента премьер-министр Ана Брнабич поблагодарила всем гражданам, которые уважают чрезвычайные меры, и сказала, что ей не будет стыдно, когда они вспомнят этот период, и что у Сербии есть основания для гордости.

Она отметила, что победа над коронавирусом пока не может быть оглашена, но страна близка к ней.

Отмена чрезвычайного положения, в том числе комендантского часа, не означает, что некоторые меры, введенные в ходе борьбы с коронавирусом, не останутся в силе.

Перчатки и маски будут обязательны в общественном транспорте, но также в ресторанах и кафе, физическая дистанция останется в силе, запрет на публичные собрания, никаких занятий в школах - дистанционное обучение останется, никаких кинотеатров и театров.

Такие торжества, как свадьба, крещение, дни рождения, будут разрешены с 15 июня.

Как сообщалось, парламентские и местные выборы в Сербии, проведение которых отложили из-за эпидемии коронавируса, состоятся 21 июня.