Солидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Алиса Вайдель сделала ряд скандальных заявлений об Украине, в частности о преследовании русскоязычного населения, а также о том, что в 2014 году в Киеве якобы произошёл "государственный переворот", финансируемый Западом.

Об этом она сказала в подкасте для WELT, передает "Европейская правда".

Вайдель заявила, что войне следует немедленно положить конец, при этом "русскоязычные территории" перейдут под контроль России, ведь россияне "от этого не отказываются".

После этого она заявила, что Украина якобы атаковала собственное население ракетами.

"Украина ещё до вторжения на Донбасс обстреливала местное население, в частности ракетами. Об этом постоянно умалчивают. До этого была ситуация, близкая к гражданской войне, когда они начали преследовать русскоязычное население. Было две попытки достичь мира – "Минск-1" и "Минск-2". Украина просто не выполнила договоренностей", – утверждала лидер немецких ультраправых.

После этого, по её словам, в Украине произошёл "государственный переворот".

"Пророссийского президента в Киеве отстранили от власти в результате переворота, профинансированного западными неправительственными организациями. Поэтому я должна задать вопрос: зачем вообще было создавать столько напряженности, что мы оказались в этой ужасной ситуации, когда каждый день гибнут невинные люди с обеих сторон?" – добавила Вайдель.

Она убеждена, что Германия должна выступить нейтральным посредником в дипломатическом процессе, призванном остановить боевые действия и достичь мира.

На замечание журналиста о том, что в случае победы России в Украине Германия может столкнуться со значительным потоком беженцев, Вайдель ответила, что придерживается противоположного мнения.

"Никакого потока беженцев не будет. Наоборот, если будет заключен мир, то 1,1 миллиона украинцев, находящихся у нас, вернутся на родину, ведь там они нужны", – заверила сопредседатель "АдГ".

Ранее сопредседатель ультраправой "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель заявила, что Берлин должен брать пример с президента США Дональда Трампа в отношениях с РФ и оказывать давление на украинского президента Владимира Зеленского, ведь Украина "уже проиграла".

Вайдель также заявляла, что Германия должна прекратить бойкот российской нефти и газа, чтобы подкрепить свою ослабевающую экономику.