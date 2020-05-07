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Грузия планирует открыться для иностранных туристов с 1 июля

Четверг, 7 мая 2020, 13:48

Грузия планирует начать принимать иностранных туристов с 1 июля.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Мы сделаем это с помощью обустройства безопасных коридоров на сухопутных границах с нашими соседями, а также благодаря двусторонним переговорам со странами, интересными для нас с точки зрения туризма. Эти переговоры уже начаты", - отметил Гахария.

По его словам, Грузия станет одной из первых стран, которые откроются для иностранных гостей.

Внутренний туризм в Грузии планируют восстановить с 15 июня.

Премьер отметил, что в Грузии уже накопился опыт управления отелями в условиях карантина.

Напомним, в Грузии с 27 апреля начался первый этап ослабления ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

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