"Абсолютное бесчестие": в парламенте Британии удивлены звонком Джонсона и Путина 8 мая

В британском парламенте считают бесчестным, что премьер-министр Борис Джонсон во время телефонного разговора с президентом РФ в День Победы в Европе не вспомнил о военных действиях и оккупации, которые российское правительство до сих пор осуществляет на территории Европы.

Как пишет "Европейская правда", это подчеркнул депутат Шотландской национальной партии Стюарт Макдоналд, который также является членом комитета по иностранным делам парламента.

"Как вы можете звонить президенту Путину в День победы в Европе и даже не вспомнить тот факт, что его правительство продолжает войну и оккупацию на европейском континенте по сей день? Абсолютное бесчестие", - написал Макдоналд в своем официальном аккаунте в Twitter.

Читайте также Джонсон и Путин обменялись поздравлениями ко Дню победы в Европе

Пресс-служба Бориса Джонсона, сообщая о разговоре Путина и Джонсона, отчиталась, что лидеры отметили "сотрудничество между британскими и российскими силами" во время Второй мировой войны, и героизм и жертвы всех, кто отдал свои жизни на войне.

"Премьер-министр четко отметил, что мы должны поддерживать диалог, но остаются препятствия для дальнейшего прогресса", - говорилось в сообщении Даунинг-стрит.

Напомним, в января 2020 года Борис Джонсон во время встречи с российским президентом заявлял, что позиция Британии по поводу отравления Скрипалей в Солсбери не изменилась, и нормализация отношений не произойдет, "пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность".