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"Абсолютне безчестя": у парламенті Британії здивовані дзвінком Джонсона і Путіна 8 травня

Субота, 9 травня 2020, 10:52

У британському парламенті вважають безчесним, що прем’єр-міністр Борис Джонсон під час телефонної розмови з президентом РФ у День Перемоги в Європі не згадав про воєнні дії і окупацію, які російський уряд донині здійснює на території Європи. 

Як пише "Європейська правда", це підкреслив депутат Шотландської національної партії Стюарт Макдоналд, який також є членом комітету з закордонних справ парламенту.

"Як ви можете телефонувати президенту Путіну у День перемоги в Європі і навіть не згадати той факт, що його уряд продовжує війну і окупацію на європейському континенті до цього дня? Абсолютне безчестя", - написав Макдоналд у своєму офіційному акаунті в Twitter.

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Пресслужба Бориса Джонсона, повідомляючи про розмову Путіна і Джонсона, відзвітувала, що лідери відзначили "співпрацю між британськими та російськими силами" під час Другої світової війни, та героїзм і жертви усіх, хто віддав свої життя на війні.

"Прем’єр-міністр чітко зазначив, що ми маємо підтримувати діалог, але залишаються перешкоди для подальшого прогресу", - йшлося у повідомленні Даунінг-стріт.

У січні 2020 року Борис Джонсон під час зустрічі з російським президентом заявляв, що позиція Британії щодо отруєння Скрипалів у Солсбері не змінилася, і нормалізація відносин не відбудеться, "поки Росія не припинить дестабілізуючу діяльність, яка загрожує Великій Британії та нашим союзникам і підриває безпеку наших громадян і нашу колективну безпеку".

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