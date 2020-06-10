В Швеции раскрыли убийство премьера, которого застрелили 34 года назад

В Швеции объявили результаты расследования убийства премьер-министра Улофа Пальме, которого застрелили на улице 34 года назад.

Специальное заявление сегодня сделал прокурор Кристер Петерссон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Expressen.

Пальме был застрелен 28 февраля 1986 года, после того, как он и его жена Лисбет Пальме вышли из кинотеатра в Стокгольме. Она была ранена во время нападения и позже узнала стрелка - преступника Кристера Петтерссона (практически полный тезка прокурора). Он был осужден за убийство Пальме, но позже приговор отменили, а убийство оставалось неразгаданной тайной.

Сегодня прокурор Петерссон объявил, что убийство совершил Стиг Энгстрьом. Он работал в страховой компании Skandia вблизи места убийства, его допрашивали в качестве свидетеля в первые дни следствия. Но как потенциального подозреваемого его начали рассматривать лишь несколько лет назад.

Энгстрьом совершил самоубийство в 2000 году, а это значит, что ему не могут выдвинуть обвинения. Было высказано предположение, что Энгстрьом убил Пальме из-за левых взглядов премьер-министра.

Он лгал о моментах после убийства, даже утверждая, что пытался реанимировать Пальме. Впоследствии выяснилось, что он проходил обучение с оружием.

"Поскольку Стиг Энгстрьом умер, я не могу предъявлять обвинения и не проводить допросов. Поэтому я решу закрыть предварительное расследование", - заявил прокурор.

Швеция возобновила расследование убийства Пальме в 2016 году. Возглавил новое расследование главный прокурор Стокгольма Кристер Петерссон. Он более 20 лет занимается расследованием громких дел, в том числе убийства в 2003 году министра иностранных дел Анны Линд, которую зарезали в универмаге.

По странному стечению обстоятельств в 1989 году прокуратура обвинила в убийстве человека с почти идентичным именем - Кристера Петтерссона. Он был мелким преступником и наркоманом, которого опознала вдова премьера.

Через несколько месяцев апелляционный суд освободил подозреваемого, отклонив доводы прокуратуры. Петтерссон умер в 2004 году, по данным шведских СМИ, он признался в убийстве перед последней исповедью.