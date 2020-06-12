Кулеба предлагает искать "сбалансированное решение" по двойному гражданству
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает необходимым заняться поиском "сбалансированного решения" по двойному гражданству.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна", об этом он заявил в эфире программы "Право на владу".
"Мы в Украине должны найти сбалансированное решение, чтобы украинцы, которые рассыпаны сейчас по всему миру, имели возможность не разрывать связь с Родиной... Потому что у нас с 1990-х годов, когда принимали Конституцию и вводили правило о едином гражданстве, ситуация совершенно изменилась. Давайте смотреть правде в глаза: миллионы украинцев за это время по разным причинам выехали за границу. При этом они хотят оставаться гражданами Украины, миллионы из них помогали Украине в самые тяжелые для нее минуты", - отметил он.
Дмитрий Кулеба добавил, что при этом считает недопустимым наличие двух паспортов у государственных служащих, а также наличие одновременно гражданства Украины и Российской Федерации.
"Есть оккупация, есть оккупант, который целенаправленно на оккупированных территориях нарушает международное право. Это совершенно другой юридический случай", - пояснил он.
Кулеба также добавил, что, комментируя этот вопрос, представляет свою личную позицию.
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