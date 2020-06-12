Румыния создаст список стран, по возвращении из которых не будут требовать самоизоляции

Румыния создаст список стран, по возвращении из которых не нужно будет оставаться на самоизоляции и с которыми в первую очередь восстановят авиасообщение.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24, об этом вчера объявил премьер Людовик Орбан.

Премьер-министр Людовик Орбан заявил, что Румыния планирует с 15 июня отменить обязательную самоизоляцию для людей, которые возвращаются из стран с более безопасной эпидемической ситуацией.

Эти страны также станут первыми, с которыми будет восстановлены регулярные пассажирские авиарейсы.

Критерии составления списка таких стран еще должен определить Национальный институт общественного здоровья, ориентируясь на общеевропейскую методику. Одним из основным из них будет среднее суточное рост количества новых больных стране в течение последних 14 дней.

По словам премьера, в этот список войдут такие страны, как Греция, Австрия и Болгария.

Напомним, вчера Европейская комиссия рекомендовала странам-членам с 15 июня снять пограничный контроль на внутренних границах ЕС, а также постепенно открывать границы ЕС для граждан третьих стран с 1 июля.