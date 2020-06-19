Премьер Болгарии обвинил президента в слежке за ним с дрона после снимков из спальни

Президент Болгарии Румен Радев в четверг опроверг обвинения в якобы использовании дрона для фотографирования премьер-министра Бойко Борисова в его спальне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Борисов обвинил Радева в том, что он якобы шпионил за ним с беспилотника. Он сказал об этом после того, как в интернете были анонимно опубликованы фото, которые якобы показывают, что Борисов спит в постели. На фотографиях видно пистолет на тумбочке и несколько пачек банкнот номиналом 500 евро и золотые слитки в открытой тумбочке.

Радев живет в резиденции поблизости от государственной виллы Борисова недалеко от Софии. "Я руководил самолетами и беспилотниками, но я не имею ничего общего с тем, о чем говорит Борисов", - сказал бывший пилот истребителя Румен Радев.

В среду вечером Борисов обвинил своих политических оппонентов в препятствовании его усилиям ввести евро в Болгарии, подвергая его насмешкам. Он также заявил, что его оппоненты увидели, что, мол, не смогут победить на выборах, поэтому стараются его скомпрометировать.

Президент Радев сообщил, что поручил Службе национальной безопасности (НСС) Болгарии расследовать дело и проверить источник утечки фотографии.