В Нидерландах возобновляются слушания по делу MH17

В Гааге в понедельник возобновляются слушания в рамках судебного процесса по делу о сбитом в небе над Донбассом малайзийский "Боинг".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Предварительный этап слушаний прошел с 8 по 10 июня. На нем стороны, в частности, сообщили о проделанной работе и собранную информацию. Ожидается, что теперь в суде продолжат подготовку до начала рассмотрения дела по существу.

Ранее нидерландская прокуратура выразила надежду, что Окружной суд Гааги сможет осенью приступить к рассмотрению по существу дела о крушении на востоке Украины пассажирского самолета рейса MH-17.

При этом в прокуратуре считают, что если защита не будет готов к осени, то можно сначала приступить к слушаниям по поводу тех обвиняемых, которые решили, что они не будут представлены в суде адвокатами.

Наконец, прокуратура надеется, что к 22 июня 2020 года сторона защиты сообщит о том, какая дополнительная информация ему нужна для подготовки к последующих слушаний.

Сначала слушания были прерваны в марте из-за вспышки коронавирус в мире. Тогда в Нидерландах объявили, что будут слушать в судах только срочные дела, а рассмотрение дела о катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines на Украине отложили до лета.

Рассмотрение ведется в отношении четырех граждан России и Украины, которые, как утверждают прокуроры, были причастны к трагедии.

Самолет Boeing - 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды)-Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

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