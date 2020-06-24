С 1 июля возобновятся некоторые авиарейсы между Турцией и Украиной - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что с 1 июля будут восстановлены некоторые авиарейсы между двумя странами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Зеленского в Twitter.

"С 1 июля некоторые авиарейсы между Турцией и Украиной будут восстановлены. Согласен с Реджепом Тайипом Эрдоганом, что это даст толчок для восстановления туристической отрасли. Спасибо за гуманитарную помощь. Мы углубляем стратегическое партнерство между Украиной и Турцией на всех направлениях, представляющих общий интерес", - написал он.

З 1 липня деякі авіарейси між Туреччиною та Україною будуть відновлені. Згоден з @RTErdogan, що це дасть поштовх для відновлення туристичної галузі. Дякую за гуманітарну допомогу. Ми поглиблюємо стратегічне партнерство між 🇺🇦 і 🇹🇷 на всіх напрямах, що становлять спільний інтерес. pic.twitter.com/pHq5O1avZT — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 24, 2020

Ранее посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что украинские туристы с 1 июля смогут путешествовать самолетами в Турцию без самоизоляции и тестирования на коронавирус, соблюдая только необходимые требования безопасности.

Напомним, с последним увеличением количества новых заражений коронавирусом Украина вышла за рамки, которые может установить Еврокомиссия для государств, из которых будут пускать туристов в Шенгенскую зону.

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