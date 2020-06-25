Додон договорился с Путиным возобновить переговоры о 200 млн евро кредита
Молдова и Россия договорились возобновить переговоры о предоставлении Молдове кредита в размере 200 млн евро.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом сегодня заявил президент Молдовы Игорь Додон во время своего визита в Москву.
По словам Додона, он договорился об этом с Владимиром Путиным. Правительства двух стран должны обсудить план обновления переговоров "в ближайшие дни".
Также президент Молдовы сообщил, что договорился о продлении льгот для беспошлинной поставки в Россию некоторых молдавских товаров.
"После 1 июля молдавские фрукты, овощи, консервная и винодельческая продукция будут поставляться на российский рынок без пошлин", - отметил Додон.
Кроме того, по его словам, достигнута договоренность о решении проблемы с выдачей разрешений для транзита товаров из Молдовы в Россию через территорию Украины.
Напомним, 7 мая Конституционный суд Молдовы признал неконституционным соглашение о предоставлении стране российского кредита.
Игорь Додон назвал ситуацию с решением КС "интригами отдельных политиков", а само решение - политизированным, и заявил, что Молдова будет повторно договариваться с Россией о предоставлении кредита.
Россия одобрила выделение кредита Молдове по просьбе Игоря Додона для поддержки экономики. Этот кредит сравнивают с "кредитом Януковича" 2013 года.
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