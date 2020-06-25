В Италии военных привлекли для поддержки карантина в городе со вспышкой коронавируса

Власти Италии направили военных в город Мондрагоне в области Кампания для поддержания карантина после того, как в городе выявили 49 случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Почти 700 человек, проживающих в четырех домах, получили предписание не покидать их, пока их протестируют на коронавирус. Однако несколько человек, тесты которых показали положительный анализ на вирус, по-видимому, сбежали.

В итоге полиция окружила жилой комплекс и не разрешает жителям покидать его. Большинство из жителей - болгарские граждане, проживающие в четырех из пяти зданий, которые были закрыты с 22 июня.

У властей возникли проблемы с отслеживанием контактов инфицированных, так как многие арендаторы, особенно среди иностранцев, не зарегистрированы.

Сегодня произошла стычка с болгарами и местными жителями, которые дежурят у входа в комплекс, чтобы убедиться, что жители его не покидают.

Один из болгар бросил стул с балкона, итальянцы в ответ бросали камни и разбили окна припаркованных болгарских автомобилей. Затем они сняли номера машин и показывали их, как трофеи. Под домом собралась толпа, обвиняющая полицию в том, что она "слишком терпима к болгарам".

Президент региона Кампания Винченцо Де Лука объявил о прибытии военных для поддержания контроля.

"Сегодня утром у меня была встреча с министром внутренних дел Лучаной Ламорджезе по поводу красной зоны, установленной в Мондрагоне. Я попросил о срочной отправке сотен человек из полиции, чтобы гарантировать строгий контроль над территорией. Министртакже объявил о прибытии армейского контингента", - сказал он.