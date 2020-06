Лидеры ЕС на виртуальном саммите обсудят бюджет и фонд восстановления экономики

Председатель Европейского совета Шарль Мишель проведет 19 июня встречу глав государств и правительств стран ЕС в формате видеоконференции.

Об этом сообщил официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс, пишет "Европейская правда".

"После проведения консультаций председатель Евросовета проведет 19 июня Европейский совет с помощью видеоконференции", - сообщил он в Twitter.

Following consultations @eucopresident will convene the June 19 #EUCO via videoconference.



Multiannual Financial Framework & Recovery Fund are on the agenda.



This will be a thorough preparation for a next summit at a later date which should if possible be a physical meeting.