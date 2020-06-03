Лидеры ЕС на виртуальном саммите обсудят бюджет и фонд восстановления экономики

Председатель Европейского совета Шарль Мишель проведет 19 июня встречу глав государств и правительств стран ЕС в формате видеоконференции.

Об этом сообщил официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс, пишет "Европейская правда".

"После проведения консультаций председатель Евросовета проведет 19 июня Европейский совет с помощью видеоконференции", - сообщил он в Twitter.

Following consultations @eucopresident will convene the June 19 #EUCO via videoconference.



Multiannual Financial Framework & Recovery Fund are on the agenda.



This will be a thorough preparation for a next summit at a later date which should if possible be a physical meeting. — Barend Leyts (@BarendLeyts) June 3, 2020

По словам спикера, в повестке дня конференции - бюджет ЕС на 2021-2027 годы и Фонд восстановления экономики ЕС.

По его словам, эта конференция станет основательной подготовкой к следующему саммиту, который пройдет в более поздний срок и, возможно, состоится "в виде физической встречи".

Как известно, Европейская комиссия подготовила беспрецедентный пакет помощи в размере 750 млрд евро, чтобы преодолеть глубокий экономический спад в истории ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла, что она ожидает "трудных" переговоров по бюджету и фонду восстановления, которые "не будут завершены на следующем Европейском совете" 19 июня.

Ранее сообщалось, что Италия и Испания - две наиболее пострадавшие от коронавируса страны ЕС - получат большую часть средств из нового фонда восстановления экономики.