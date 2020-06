Лідери ЄС на віртуальному саміті обговорять бюджет і фонд відновлення економіки 

Голова Європейської ради Шарль Мішель проведе 19 червня зустріч глав держав і урядів країн ЄС у формі відеоконференції.

Про це повідомив офіційний представник Мішеля Баренд Лейтс, пише "Європейська правда".

"Після проведення консультацій голова Євроради проведе 19 червня Європейську раду за допомогою відеоконференції", - повідомив речник у Twitter.

Following consultations @eucopresident will convene the June 19 #EUCO via videoconference.



Multiannual Financial Framework & Recovery Fund are on the agenda.



This will be a thorough preparation for a next summit at a later date which should if possible be a physical meeting.