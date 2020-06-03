Лідери ЄС на віртуальному саміті обговорять бюджет і фонд відновлення економіки 

Голова Європейської ради Шарль Мішель проведе 19 червня зустріч глав держав і урядів країн ЄС у формі відеоконференції.

Про це повідомив офіційний представник Мішеля Баренд Лейтс, пише "Європейська правда".

"Після проведення консультацій голова Євроради проведе 19 червня Європейську раду за допомогою відеоконференції", - повідомив речник у Twitter.

Following consultations @eucopresident will convene the June 19 #EUCO via videoconference.



Multiannual Financial Framework & Recovery Fund are on the agenda.



This will be a thorough preparation for a next summit at a later date which should if possible be a physical meeting. — Barend Leyts (@BarendLeyts) June 3, 2020

За словами речника, на порядку денному конференції - бюджет ЄС на 2021-2027 роки і Фонд відновлення економіки ЄС.

За його словами, ця конференція стане ґрунтовною підготовкою до наступного саміту, який пройде у більш пізній термін та можливо відбудеться "у вигляді фізичної зустрічі".

Як відомо, Європейська комісія підготувала безпрецедентний пакет допомоги у розмірі 750 мільярдів євро, щоб подолати найглибший економічний спад в історії ЄС.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель застерегла, що вона очікує "важких" переговорів щодо бюджету та фонду відновлення, які "не будуть завершені на наступній Європейській раді" 19 червня.

Раніше повідомлялося, що Італія та Іспанія - дві найбільш постраждалі від коронавірусу країни ЄС - отримають більшу частину коштів з нового фонду відновлення економіки.