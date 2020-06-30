Румыния планирует отменить спецпенсии для должностных лиц, осужденных за коррупцию

В Румынии приняли закон об отмене спецпенсий для должностных лиц, осужденных за коррупционные правонарушения.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24, соответствующий законопроект сегодня единогласно поддержала Палата депутатов парламента Румынии.

Проект предусматривает, что военные, полицейские, парламентарии, члены дипломатического корпуса, судьи Конституционного суда и ряд других категорий госслужащих, которые были осуждены за совершение коррупционных правонарушений и предвзятое принятие решений во время пребывания в должности, не будут получать специальные пенсии для госслужащих.

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Перечень таких правонарушений определяется статьями 289-291 закона 286/2009 Уголовного кодекса.

Закон еще ожидает подписи президента и потенциально может быть обжалован в Конституционном суде.