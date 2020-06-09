Бельгия открыла рестораны и бары

В Бельгии возобновили работу рестораны и бары в рамках очередного этапа ослабления карантина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает бельгийское издание Le Soir.

В Бельгии с 8 июня начинают возобновлять работу рестораны и бары, после трех месяцев перерыва в связи с пандемией коронавируса.

С населением в 11,5 миллиона, человек Бельгия является одной из стран, наиболее пострадавших от COVID-19, но она начала постепенно сворачивать карантинные мероприятия в начале мая. Вчера начался уже третий этап ослабления "коронавирусных" ограничений.

Раньше открылись непродовольственные магазины, частично возобновили работу школы, рынкам, музеи и зоопарки.

Как сообщалось ранее, с 15 июня Бельгия собирается открыть свои границы на въезд и выезд с 15 июня - для граждан стран ЕС, а также Великобритании и других стран Шенгенской зоны.

По данным на 8 июня, за последние сутки в стране обнаружили 122 новых случаев коронавируса, 11 больных умерли. С начала эпидемии в Бельгии зарегистрировали более 59 000 заражений и около 9600 смертей.

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