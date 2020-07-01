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В МИД Франции говорят о возможности новых санкций ЕС против Турции

Среда, 1 июля 2020, 20:40

В МИД Франции допускают возможность новых санкций ЕС против Турции.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время слушаний в парламенте.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на срочных переговорах министров иностранных дел стран-членов ЕС относительно будущих отношений блока с Турцией, которые созывают по инициативе Франции.

"По нашей просьбе, 13 июля состоится встреча министров иностранных дел стран ЕС, посвященная обсуждению исключительно турецкого вопроса. ЕС уже ввел санкции против Турции в связи с несанкционированной буровой деятельностью в экономической зоне Кипра. Может быть рассмотрена возможность новых санкций", - отметил Ле Дриан.

Напомним, в последние недели отношения между Анкарой и Парижем похолодали после того, как Париж раскритиковал военную поддержку Турцией международно признанного правительства в Ливии и ее роль в конфликте в Сирии. Бурные операции Турции в восточном Средиземноморье также является причиной спора.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Турцию в "опасной игре" в Ливии. Турция ответила, что у Макрона "омрачен ум".

Сегодня посол Турции во Франции заявил, что Париж проинформировал НАТО о приостановке своего участия в военно-морской операции в Средиземном море после того, как расследование инцидента между французскими и турецкими военными кораблями не подтвердило претензий Парижа.

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