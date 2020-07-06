Миллионы в тумбочках: в полиции рассказали детали об операции Европола

Преступники, которые координировали деятельность через взломанный "Европолом" тайный чат, хранили миллионные суммы в тумбочках возле кровати и шкафах с одеждой.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, о таких деталях сообщают правоохранители, участвовавшие в операции Европола Venetic.

Напомним, на днях британская полиция арестовала более 700 человек, подозреваемых в участии в организованных преступных группах, после взлома секретного чате EncroChat, который использовали для торговли оружием, наркотиками и заказа нападений на конкурентов. В этой спецопераций под названием Venetic участвовали также правоохранительные органы Франции и Нидерландов.

Только в Британии полиция изъяла у преступников 54 млн фунтов стерлингов. Большие суммы денег часто были спрятаны в тумбочках возле кровати или в шкафах с одеждой в пакетах сети супермаркетов Tesco.

Также правоохранители изъяли более 2 тонн наркотиков, из которых полторы тонны – кокаин, и 28 миллионов таблеток етизолама, седативных лекарств.

Среди изъятых 77 единиц оружия были автоматы Калашникова. Также изъяли 55 авто премиум-класса и 73 элитных часов.

Среди задержанных в Британии 746 подозреваемых в участии в преступной сети – двое правоохранителей.

В Национальном уголовном агентстве Великобритании (NCA) говорят, что это едва ли не самая масштабная в истории спецоперация по своим последствиям для сетей организованной преступности.

По словам Крессиды Дик, которая является руководителем Metropolitan Police, полицейской службы Лондона, спецоперация стала "переломным моментом" в этой борьбе. Ее служба в рамках спецоперации провела 171 арест и изъяла 13, 3 миллионов фунтов стерлингов наличными.

"Это только начало. Благодаря полученной информации мы будем разрывать сети организованной преступности неделями, месяцами, а может и годами", - говорит Крессида Дик.

Полиция Нидерландов изъяла у членов сети около 20 миллионов евро, 8 тонн кокаина и 1,2 тонны метамфетамина.

Франция объявит о результатах операции Venetic позже – там она еще не завершена.