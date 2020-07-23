Еврокомиссия: Киев может выполнить требования получения 600 млн евро уже к концу года

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис считает, что Украина может выполнить требования предоставления макрофинансовой помощи (МФД) уже к концу текущего года.

Об этом он заявил в Брюсселе на совместном брифинге с украинским премьером Денисом Шмыгалем после подписания соглашения и меморандума о МФД.

Домбровскис отметил, что первые 600 млн евро помощи, общая сумма которой составляет 1,2 млрд евро, Украина получит без выполнения дополнительных требований, однако следующий транш будет обусловлен осуществлением реформ.

Впрочем, в Брюсселе рассчитывают, что выполнение условий предоставления средств может быть быстрым.

"Речь идет в существенной мере о продлении тех реформ, которые Украина выполняла в последнее время, например, касающихся госуправления и верховенства права, эффективного использования государственных средств, управления госпредприятиями и т.д.", - заявил вице-президент ЕК.

"Мы считаем, что эти условия могут быть выполнены до конца текущего года", - отметил он.

Ранее "Европейская правда" сообщала об условиях, сроках и ставке займа на сумму 1,2 млрд евро, который должна получить Украина.