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Протесты в Болгарии: митингующие блокировали транспортные развязки в Софии

Пятница, 24 июля 2020, 09:41

15-й день протестов против правительства в Болгарии закончился без серьезных нарушений общественного порядка, однако протестующие заблокировали несколько транспортных развязок в столице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinite.

После 21.00 в четверг протестующие разделились на несколько групп и заблокировали несколько важных транспортных развязок, что затруднило движение транспорта. Заблокированы были 7 перекрестков.

Ранее в четверг протестующие выражали недовольство перестановками в правительстве, бросая семена и конфеты в здание Совета министров.

Требования протестующих остаются неизменными - отставка правительства и главного прокурора, электронное и дистанционное голосование, а также изменение Конституции Национальным собранием.

Организаторы также объявили общенациональную акцию протеста в следующую среду в 10.00. Тогда также ожидаются блокирование дорог.

Напомним, в четверг премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил об отставке министров финансов, экономики, внутренних дел и туризма на фоне антиправительственных протестов, которые охватили страну.

Подробнее о событиях в Болгарии читайте в статье: Вон с пляжа: что вызвало масштабные протесты в Болгарии и как может измениться курс страны

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