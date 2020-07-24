Кремль обвинил США и Британию в "искажении" правды об оружии в космосе

Обвинения США и Великобритании в том, что Россия недавно провела испытания противоспутникового оружия в космосе, являются "искажением" информации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Американские и британские представители вновь пытаются подать ситуацию в искажённом виде, с тем чтобы отвлечь внимание международной общественности от реальных угроз в космосе, оправдать предпринимаемые ими шаги по размещению оружия в космическом пространстве и добиться выделения дополнительного финансирования под эти цели", - говорится в заявлении.

В МИДе заявили, что проведенные Минобороны России 15 июля испытания не создавали угрозы для других космических объектов и не нарушали никаких норм и принципов международного права.

"По информации нашего военного ведомства, российский "спутник-инспектор" провел проверку с близкого расстояния российского космического аппарата с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата. В результате получена ценная информация о техническом состоянии инспектируемого объекта, которая была передана на наземные средства управления", - говорится в заявлении.

Ранее США и Великобритания заявіиди, что Россия провела испытание оружия в космосе, которое было запущена с одного из двух спутников, которые маневрировали рядом с правительственным спутником США в начале этого года.

Россия настаивала на том, что ее космическая деятельность носит исключительно мирный характер, но по данным США, деятельность космического аппарата, что принимал участие в запуске, не соответствует его официальному назначению в качестве инспекционного спутника.