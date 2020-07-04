Шмыгаль ждет подписания меморандума о 1,2 млрд евро займа ЕС в этом месяце

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на подписание меморандума о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Европейского Союза в 20-х числах июля.

Об этом Шмыгаль сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Уже в 20-х числах месяца, я надеюсь, мы подпишем очередной меморандум о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Европейского Союза, это сегодня было проговорено с вице-президентом Европейской комиссии", - сказал Шмыгаль.

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Премьер подчеркнул, что это также свидетельствует о том, что независимо от смены главы Национального банка, Украина остается стабильной.

Ранее Шмыгаль сообщил, что в телефонном разговоре с вице-президентом Еврокомиссии Валдис Домбровскис заверил еврочиновника в том, что независимость "Национального банка остается для нас безусловным приоритетом".

Верховная Рада в пятницу проголосовала за отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия.

Выступая в парламенте, Смолий заявил, что его прошение об отставке является протестом против политических давлений на НБУ и является "красной линией".

Европейский Союз ранее прокомментировал объявление об отставке главы Смолия, заявив об угрозе поддержки реформ в Украине из-за возможного подрыв независимости Нацбанка.

Представитель Еврокомиссии напомнил, что независимость Нацбанка является общим условием Евросоюза для предоставления 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине.