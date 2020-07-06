17 украинцев провели вторую ночь в изоляторе аэропорта Афин

Граждане Украины, которых в субботу не пустили в Грецию, провели вторую ночь в полицейском изоляторе в аэропорту Афин.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В воскресенье к задержанным украинцам пустили консула, он передал им вещи первой необходимости - воду и средства гигиены. Кроме того, им предоставили матрасы, первую ночь они провели на пустых кроватях.

По информации пассажиров, компания Wizzair передала для своих пяти пассажиров бутерброды и воду. Ryanair пока не отреагировал. Украинцам также разрешили выйти под наблюдением в столовую для полиции, чтобы купить еду.

Фото предоставлено "Европейской правде" одним из пассажиров

На улицу выйти людям ни разу не разрешили, только ненадолго выпустили женщину с внуками. Паспорта и чемоданы с вещами людям не вернули, вещи отдали только одной женщине, которая путешествует с двумя внуками.

Женщин и мужчин расселили по разным блокам, в женском блоке людей значительно больше. Помимо украинцев, среди задержанных также граждане Грузии, Албании, в воскресенье также были граждане Колумбии, но затем их забрали из этого изолятора. В субботу были задержаны две американки (гражданам США также запрещен въезд в Грецию), но в воскресенье их отправили обратным рейсом через Канаду.

Фото предоставлено "Европейской правде" одним из пассажиров

В посольстве Украины в Греции сообщили, что возвращение наших граждан домой возможно только прямыми обратными рейсами Афины - Киев. По расписанию оба они должны состояться во вторник вечером, хотя была информация о том, что один из рейсов может улететь в понедельник. Условия возвращения пока неизвестны; пассажиры, по их словам, пока не покупали билеты.

Также посольство пытается предотвратить многолетний запрет на въезд в ЕС для задержанных украинцев.

В посольстве призвали внимательно проверять информацию о режиме въезда в Грецию - по интерактивной карте МИД, на сайте и Facebook-странице посольства.

В ближайшее время читайте на "Европейской правде" статью с описанием того, что стало причиной инцидента в Афинах и как украинцам избежать подобных проблем при поездках в ЕС.

Еще раз напомним, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.

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