В столице Северной Ирландии вспыхнули беспорядки после нападения с ножом

В Белфасте, столице Северной Ирландии, вспыхнули беспорядки после нападения с ножом, произошедшего в понедельник вечером на севере города.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

В городе подожгли дома и автомобили, а движение всего общественного транспорта было приостановлено.

фото: PA Media

30-летний суданский мужчина должен появиться в суде в среду по обвинению в покушении на убийство. Ему также предъявлены обвинения в хранении предмета с лезвием в общественном месте и угрозах убийством. Мужчина в возрасте около 40 лет остается в больнице с серьезными травмами глаз, шеи и спины после нападения.

Видео нападения демонстрирует, как несколько человек, среди которых один с клюшкой для ирландского хоккея, противостояли нападающему до прибытия полицейских.

Полиция Северной Ирландии призвала к спокойствию, поскольку в ответ на нападение по всей Северной Ирландии вспыхнули "единичные очаги беспорядков". Люди собрались в нескольких местах, в частности в Лондондерри, Антриме, Ньютаунабее, Баллимени, Бангоре и Белфасте.

Некоторые протесты прошли мирно, но в ряде районов вспыхнуло насилие. Группа из около 100 человек в масках в восточном Белфасте выбивала двери и разбивала окна. Значительная часть из них – подростки. Также были подожжены мусорные баки и автобус.

Пожарно-спасательная служба Северной Ирландии отреагировала на 62 инцидента во вторник вечером. В ближайшие дни на улицах будет усилено полицейское присутствие.

Напомним, вечером 2 июня в британском городе Саутгемптон протесты против убийства Генри Новака переросли в насильственные столкновения с правоохранителями.

Вице-президент США Джей Ди Венс обвинил британское правительство, которое "не способно остановить массовое вторжение мигрантов", в убийстве студента Генри Новака.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил американского миллиардера и владельца платформы X Илона Маска в вмешательстве в британскую политику на фоне напряженности вокруг убийства Генри Новака.