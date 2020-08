ЕС готовит реакцию на репрессии в Беларуси – Боррель

Европейский Союз призывает власти Беларуси прекратить репрессии и готовит реакцию на дальнейшее развитие событий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Жестокие репрессии и аресты мирных протестующих в Беларуси должны прекратиться. Белорусский народ имеет право на демократию и свободные и честные выборы.

Мы продолжаем пристально следить за событиями и работаем над реакцией ЕС и совместной декларацией 27 стран-членов вместе с советом по иностранным делам", - написал Боррель.

Violent repression and arrests of peaceful protesters in #Belarus have to stop.



Belarusian people have right to democracy and free and fair elections.



Following closely the developments and working on EU response and EU 27 declaration with Foreign Affairs Council Ministers.