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ЕС готовит реакцию на репрессии в Беларуси – Боррель

Вторник, 11 августа 2020, 13:08

Европейский Союз призывает власти Беларуси прекратить репрессии и готовит реакцию на дальнейшее развитие событий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Жестокие репрессии и аресты мирных протестующих в Беларуси должны прекратиться. Белорусский народ имеет право на демократию и свободные и честные выборы.

Мы продолжаем пристально следить за событиями и работаем над реакцией ЕС и совместной декларацией 27 стран-членов вместе с советом по иностранным делам", - написал Боррель.

Накануне было обнародовано совместное заявление Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархейи, в которой они призвали власти Беларуси не применять силу против своих граждан и провести честный подсчет голосов.

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С похожими заявлениями выступил ряд других стран ЕС.

Как уже сообщалось, в ночь на вторник по всей Беларуси продолжились протесты. В Минске силовики устроили разгон демонстрантов, собравшихся в нескольких районах столицы. В результате противостояния один демонстрант погиб.

Стало известно, что соперница Лукашенко Светлана Тихановская уехала в Вильнюс. В команде сначала сказали, что кандидатку в президенты вывезла из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальницу ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

Впоследствии появилось видеообращение Тихановской, в котором она говорит, что это ее собственное решение.

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