ЕС готовит реакцию на репрессии в Беларуси – Боррель

Европейский Союз призывает власти Беларуси прекратить репрессии и готовит реакцию на дальнейшее развитие событий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Жестокие репрессии и аресты мирных протестующих в Беларуси должны прекратиться. Белорусский народ имеет право на демократию и свободные и честные выборы.

Мы продолжаем пристально следить за событиями и работаем над реакцией ЕС и совместной декларацией 27 стран-членов вместе с советом по иностранным делам", - написал Боррель.

Violent repression and arrests of peaceful protesters in #Belarus have to stop.



Belarusian people have right to democracy and free and fair elections.



Following closely the developments and working on EU response and EU 27 declaration with Foreign Affairs Council Ministers. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 11, 2020

Накануне было обнародовано совместное заявление Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархейи, в которой они призвали власти Беларуси не применять силу против своих граждан и провести честный подсчет голосов.

С похожими заявлениями выступил ряд других стран ЕС.

Как уже сообщалось, в ночь на вторник по всей Беларуси продолжились протесты. В Минске силовики устроили разгон демонстрантов, собравшихся в нескольких районах столицы. В результате противостояния один демонстрант погиб.

Стало известно, что соперница Лукашенко Светлана Тихановская уехала в Вильнюс. В команде сначала сказали, что кандидатку в президенты вывезла из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальницу ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

Впоследствии появилось видеообращение Тихановской, в котором она говорит, что это ее собственное решение.

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